Мантуров в Екатеринбурге оценил готовность системы управления ракеты "Союз-5"

Первый вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров посетил научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящее время здесь работают над системой управления для ракеты-носителя "Союз-5". Гендиректор НПО автоматики Михаил Изюмов рассказал, что новый главный блок системы в четыре раза компактнее и легче блока для ракеты-носителя "Союз-2".

Также для "Союза-5" разработана и изготавливается система аварийной защиты двигателей для первой и второй ступеней.

"Мы сдадим систему управления для летных испытаний в соответствии с графиком работ", - заверил Изюмов.

Кроме этого, Мантурову представили возможности НПО автоматики по изготовлению приборов для беспилотной сельскохозяйственной техники, оборудования для нефтегазодобывающей отрасли, сенсоров и датчиков.