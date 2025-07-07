07 Июля 2025
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Наука и техника Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Росатом" представил полностью отечественный электромобиль-"гаджет"

Первый российский электромобиль "Атом" презентовали на стенде госкорпорации "Росатом" на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Это электроавтомобиль "Атом". Разработан полностью в России, его делают наши отечественные инженеры. Машина фактически состоит из двух больших элементов: это платформа (шасси, подвеска и т.д.) и весь софт. Это сегодня автомобиль-гаджет, он "напичкан" функционалом для помощи водителю. Здесь 17 таких функций", — рассказал Александр Костылев, заместитель гендиректора компании "Росатом".

полностью отечественный автомобиль от "Росатома"на выставке "Иннопром" (2025)|Фото: Накануне.RU

полностью отечественный автомобиль от "Росатома" на выставке "Иннопром" (2025)|Фото: Накануне.RU

В автомобиле, к примеру, присутствует огромный дисплей, работающий в режиме дополненной реальности.

"Автомобиль имеет огромный запас хода. На сегодняшний день это 500 километров. Мы тестировали его в зимних условиях, при температуре -30 градусов. Заряжается батарея от 20 до 80% всего за 20-25 минут", — отметили на стенде.

"Российская разработка, российское программное обеспечение, российские детали: резина, кузов, платформа, электродвигатель, батарея. Есть, конечно, электронные компоненты, которые мы из Китая везём, потому что мы не можем их произвести, а остальное, что можем делать сами, всё — российское. Локализация порядка 65%, на сегодняшний день это сильно удешевляет стоимость владения машиной", — отметил Александр Костылев.

полностью отечественный автомобиль от "Росатома" на выставке "Иннопром" (2025)|Фото: Накануне.RU

полностью отечественный автомобиль от "Росатома"на выставке "Иннопром" (2025)|Фото: Накануне.RU

Цена нового автомобиля пока не определена, но, по словам сотрудников компании, они "целятся" в диапазон от 3 до 4 млн рублей. Плюсом является ещё и то, что при покупке машины в кредит или лизинг действует субсидия в размере 925 тыс. рублей от государства.

Отметим, что ранее при содействии госкорпорации "Росатом" электромобиль побывал в полярной экспедиции на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Теги: электромобиль, Росатом, Иннопром


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