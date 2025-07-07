07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

МФТИ будет выплачивать по 200 тысяч рублей абитуриентам-стобалльникам

Московский физико-технический институт – один из самых престижных в России технических вузов – удваивает в этом году премию для поступающих стобалльников.

В 2025 году абитуриенты, набравшие 100 баллов на ЕГЭ и поступившие в МФТИ, получат по 200 тыс. руб. за каждый такой результат. Максимум — до 600 тысяч за три экзамена. Выплата будет произведена единовременно в декабре, сообщили в МФТИ.

Программа поощрения выпускников с высоким баллом ЕГЭ работает второй год. В прошлом году более 500 студентов получили выплаты в 100 тыс. руб.

По данным Рособрнадзора, на ЕГЭ в этом году было 6820 стобалльников. По двум предметам сто баллов получил 331 выпускник, 13 человек получили 300 баллов и, наконец, одна девушка – жительница Москвы – сдала все четыре экзамена на сто баллов, получив максимальные 400.

Теги: мфти, стобалльники, премия, егэ


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