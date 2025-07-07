Правительство России хочет ввести пошлину за выдачу патентов мигрантам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает значительное увеличение существующих госпошлин для мигрантов и введение новых.

Так, предлагается ввести пошлину за постановку мигранта на учет по месту пребывания (500 руб.) и за продление срока временного пребывания (1 тыс. руб.). С 420 руб. до 1 тыс. руб. повышается пошлина за регистрацию мигранта по месту жительства.

Предлагается установить пошлину за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину – 4,2 тыс. руб. Продление срока действия патента обойдется в такую же сумму, а за выдачу дубликата или внесение изменений в патент придется доплатить 2,1 тыс. руб.

Предполагается, что изменения вступят в силу уже в сентябре этого года (если парламент успеет рассмотреть законопроект до конца весенней сессии).