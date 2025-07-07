Взрыв газа в доме в саратовском Ершове: разрушены три квартиры

Три квартиры разрушены при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв нет, идет тушение пожара и эвакуация жильцов. "Произошло возгорание с частичным обрушением на этаже", - написал Бусаргин.

Инцидент произошел в доме на улице Космонавтов. На месте работают экстренные службы. Предварительная причина взрыва - утечка бытового газа.

По данным SHOT, одной жительнице дома потребовалась помощь врачей, пенсионерка в шоковом состоянии.