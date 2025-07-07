Правительство хочет в разы повысить госпошлины для автомобилистов

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предусматривающий значительное повышение госпошлин для автовладельцев.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства повышается с 800 до 1,2 тыс. руб., за внесение изменений в ранее выданный паспорт сейчас нужно доплатить 350 руб., повысят – будет 525 руб.

Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается втрое: если документ изготавливается на бумажной основе – надо будет заплатить 1,5 тыс. руб., если на пластиковой – 4,5 тыс. руб.

Также вырастет пошлина за выдачу национального водительского удостоверения. Сейчас пластиковые права стоят 2 тыс. руб., станет – 4 тыс. руб. Если речь идет об удостоверении нового поколения, пошлина вырастет с текущих 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

Дороже станет международное водительское удостоверение (сейчас – 1,6 тыс. руб., станет – 3,2 тыс. руб.), а также свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (сейчас – 1,5 тыс. руб., станет – 2250 руб.).

Наконец, значительно вырастет выдача "номеров": регистрационный знак на автомобиль будет стоить 3 тыс. руб. (сейчас – 2 тыс. руб.), на прицеп или мотоцикл – 2250 (вместо текущих 1,5 тыс. руб.). С 1,6 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб. вырастет выдача госзнака транспортного средства "Транзит" на металле (для автомобилей и прицепов).