РМК и Сбер договорились о сотрудничестве на "Иннопроме-2025" в Екатеринбурге

Русская медная компания и Сбер в первый день выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в ходе строительства современных промышленных предприятий в Челябинской области.

Договор подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин и президент РМК Андрей Васильченко.

"Уже 20 лет РМК постоянно находится в поиске и реализации лучших практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Мы намерены развернуть в Челябинской области новые современные производства. Так РМК сделает очередной вклад в устойчивое развитие территории через привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Партнерство со Сбером позволить реализовать эти задачи комплексно и эффективно", - отметил президент Русской медной компании Андрей Васильченко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, также стороны договорились о долгосрочном партнерстве в области цифрового развития и внедрения искусственного интеллекта. Партнеры планируют создавать цифровых двойников производственных объектов, с помощью промышленных роботов и беспилотного транспорта автоматизировать трудоемкие операции в работе предприятий РМК, а также внедрять системы AI для улучшения качества продукции.

"Русская медная компания – одно из самых технологичных предприятий нашей страны. Их проекты сочетают инновации, масштаб и практическую эффективность. Сбер поможет компании ускориться и оптимизировать процессы, поделится своей экспертизой и изучит опыт РМК в области AI. Технологии должны работать на экономику, экологию и качество жизни людей", - рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.