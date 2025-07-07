Российские производители космического оборудования превзошли швейцарские разработки

Такое заявление сделал генеральный директор компании "Газпром СПКА" Андрей Яковлев на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге.

"Газпром СПКА" занимается производством космической техники и спутниковых систем и реализует проект по созданию космических станций "под ключ".

По словам Яковлева, развитию отрасли поспособствовала геополитическая ситуация – это и пандемия COVID-19, и специальная военная операция, и последовавшие за ней санкции в 2022 году. Сложности позволили сформировать ассоциацию поставщиков, и по некоторым компонентам российские предприятия смогли предложить решения лучше зарубежных.

"Ранее должны были купить швейцарский аппарат измерения центра масс. Но наши производители обошли его и дали стенд, измеряющий с точностью до 0,3 мм", - заявил Яковлев.

Стенд для измерения центра масс — оборудование, которое применяется в машиностроении, аэрокосмической промышленности и инженерии. Он определяет положение центра масс транспортных средств, самолетов и ракет, что напрямую влияет на устойчивость, управляемость и безопасность техники.

Особое внимание Яковлев уделил уникальности текущего проекта. По его словам, предприятий "с нуля" за такой короткий период в России еще не создавалось. Теперь у компании есть компетенция строительства такого завода в любой точке мира.