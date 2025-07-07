В минцифры Среднего Урала рассказали, где в регионе используется ИИ

Министр цифрового развития Свердловской области Михаил Пономарьков считает, что в России не так, как в Китае, воспринимают искусственный интеллект (ИИ).

"Я бы начать свой доклад хотел с комментария Петра Николаевича [Колтыпина] в самом начале, когда он рассказывал про Китай. Он сказал, что все вокруг Китая пропитано цифровизацией искусственного интеллекта. Мне кажется, в этом тезисе очень глубокий смысл содержится. Почему? Потому что нам здесь не хватает, на самом деле, какого-то изменения сознания. То есть мы искусственный интеллект пока еще не воспринимаем в должной мере так, как его воспринимают коллеги в Китае", - сказал министр на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Также он добавил, что в Свердловской области ИИ применяют в различных отраслях. В здравоохранении речь идёт об обработке снимков головного мозга, грудной клетки, легких и так далее. В промышленности речь идёт о контроле за лесами. Кроме того, ИИ применяют в сфере информационной безопасности.