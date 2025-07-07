07 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

250 школьников из подшефного Алчевска (ЛНР) прибыли на отдых в Вологодскую область

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что регион продолжает организовывать профильные смены для детей и подростков подшефного города.

«Поддерживаем наш братский город, работаем по соглашению о сотрудничестве между Вологодской областью и Алчевском Луганской Народной Республики третий год подряд. Организовали двухнедельный отдых для еще 250 алчевцев. Всего до конца лета примем на Вологодской земле 750 юношей и девушек из подшефного города. В этот раз большинство событий профильных смен направили на патриотическое воспитание и посвятили 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, объявленному нашим Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Делаем отдых детей интересным, полезным, насыщенным, укрепляем дружбу между регионами и воспитываем сильное, пассионарное поколение», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

До 20 июля алчевские школьники будут отдыхать на базе двух вологодских учреждений. 100 ребят проведут время в центре для одаренных детей «Импульс» на смене «Содружество талантов». Еще 150 отправятся в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД», где для них организована смена «Экологика».

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Дети встретятся с лидерами, руководителями организаций различных отраслей, представителями государственных органов власти, музыкантами, спортсменами и актерами Вологодской области. Примут участие в мастер-классах по вокалу, хореографии, актерском мастерству, народным ремеслам, спортивных мероприятиях, занятиях по туризму и других активностях.

Помимо образовательной программы, алчевцы посетят экскурсии по Вологде и Череповцу, а также Кирилло-Белозерский, Воскресенский Горицкий и Ферапонтов монастыри в Кирилловском муниципальном округе. Ребята также познакомятся с Усадьбой Гальских, мемориальным домом-музеем Верещагиных и другими знаковыми местами Вологодчины.

Теги: алчевсие школьники, георгий филимонов,


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