Кремль: В указе об отставке Старовойта нет формулировки об утрате доверия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о причинах отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта.

Представитель Кремля отметил, что формулировки "утрата доверия" нет в письменном указе президента.

"Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

7 июля Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. До этого он занимал этот пост губернатора Курской области. Новым главой региона после ухода Старовойта в кабин был назначен Алексей Смирнов. Сейчас он находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.