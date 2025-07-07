СМИ обнародовали список оружия, которое Киев потребовал от Берлина

Немецкая газета Bild опубликовала "секретный список" вооружений, которые Украина хочет получить от Германии.

По данным издания, в список вошли средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы, к примеру, четыре пусковые установки SLM IRIS-T; две тысячи ракет IRIS-T; 200 тысяч 40-миллиметровых патронов и другое. Отмечается, что запросы на поддержку Киева составляют миллиарды евро.

2 июля Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, который обеспокоен заметным сокращением боеприпасов, еще в начале июня, но вступает в силу с 1 июля. По словам официальных лиц Пентагона и Конгресса, задерживаются поставки на Украину таких видов оружия: десятки противоракет Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger и ракет класса "воздух-воздух" AIM, а также гранатометов.