В 2025 году резко сократилось количество стобалльников на ЕГЭ

В этом году резко сократилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Если в 2024 году их было 8,7 тыс., то в этом году - 6,8 тыс. Снижение на 22%.

Читайте также: Названы средние баллы по всем предметам ЕГЭ в этом году

Количество 200-балльников уменьшилось почти в два раза. Если год назад их было 648, то сейчас - 331.

Еще большее падение по количеству 300-балльников: снижение с 42 до 13. На 400 баллов, как и годом ранее, ЕГЭ сдал лишь один человек.

Минпросвещения резкое снижение числа стобалльников никак не комментирует.