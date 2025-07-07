На "Иннопроме" назвали причину технологического успеха Китая

Представитель Китайской технологической группы Доктор Ма высказался о технологическом развитии Поднебесной. По его мнению, самое важное, что движет развитием Китая и что ускорило наступление технологической эры, это "политика государства, политика государства и ещё раз политика государства". Об этом он сказал на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

На сессии прозвучали впечатления от поездки модератора дискуссии, главы Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина в Китай. Он напомнил, что в стране построено 48 тыс. км высокоскоростных железных дорог. Он спросил у китайского спикера, как Китаю удалось достичь такого развития.

"Когда я говорю про политику, я имею в виду, что у нас политика представлена центральной властью и местной. И очень важно, чтобы центральная власть и местная власть работали не только вместе друг с другом, но и совместно с различными экспертами из разных сфер: в сфере искусственного интеллекта, науки, медицины и многих других", - сказал эксперт.

Еще один фактор - это образование.

"Не очень важно, на каком уровне оно происходит. Это могут быть школы, могут быть различные колледжи или университеты. Все это создает среду, где дети могут учиться, могут изучать что-то новое. И образование является основой, в том числе, для развития искусственного интеллекта", - сказал эксперт.