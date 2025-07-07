На "Иннопроме" представили "летающий УАЗик"

На выставке "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, компания "Первое ОКБ" (Ростовская область) представила обновленную версию своего самолета СП-30 для авиационно-химических работ.

Воздушное судно находится в производстве уже 25 лет, однако технику продолжают модернизировать. В частности, в последние два года была разработана новая авионика, повышающая эффективность воздушного судна.

Как сообщил Накануне.RU генеральный директор "Первого ОКБ" Алексей Фитингоф, компания развивает проект без господдержки, ориентируясь на частный рынок.

"Самолет проектировался для авиационно-химических работ. Это очень жесткие условия эксплуатации, работа в полях, без аэродрома. Он работает на обычном 95-м бензине. И вся его конструкция, начиная от шасси и заканчивая конструкцией планера, как раз рассчитана на "варварскую" эксплуатацию. Это такой "УАЗ" летающий", - сообщил он.

По словам руководителя компании, самолет вытеснил дроны с обработки полей, поскольку стоимость обработки им гектара поля составляет около 350 руб., что в три – четыре раза дешевле использования БПЛА, у которых расценки начинаются с 1000 руб.

"У него очень высокая живучесть, высокая ремонтопригодность, низкая стоимость владения. Плюс простота управления и высокая устойчивость и маневренность на малых скоростях. Это как раз то, что требовалось для авиахимработ", – заверил Алексей Фитингоф.

Летно-технические характеристики воздушного судна "распробовали" клиенты и теперь самолет широко используется в летных школах для обучения, поскольку он "простой, понятный и прощает мелкие огрехи": 200 часов теории, 20 часов практики, и человек может летать.

Разработка отечественная, доля импорта в нем составляет 19%. Помимо отечественного рынка, компания также работает с зарубежными партнерами и поставляет самолеты в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан.