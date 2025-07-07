07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме" представили "летающий УАЗик"

На выставке "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, компания "Первое ОКБ" (Ростовская область) представила обновленную версию своего самолета СП-30 для авиационно-химических работ.

Воздушное судно находится в производстве уже 25 лет, однако технику продолжают модернизировать. В частности, в последние два года была разработана новая авионика, повышающая эффективность воздушного судна.

Самолет СП-30 на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Самолет СП-30 на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU генеральный директор "Первого ОКБ" Алексей Фитингоф, компания развивает проект без господдержки, ориентируясь на частный рынок.

"Самолет проектировался для авиационно-химических работ. Это очень жесткие условия эксплуатации, работа в полях, без аэродрома. Он работает на обычном 95-м бензине. И вся его конструкция, начиная от шасси и заканчивая конструкцией планера, как раз рассчитана на "варварскую" эксплуатацию. Это такой "УАЗ" летающий", - сообщил он.

По словам руководителя компании, самолет вытеснил дроны с обработки полей, поскольку стоимость обработки им гектара поля составляет около 350 руб., что в три – четыре раза дешевле использования БПЛА, у которых расценки начинаются с 1000 руб.

"У него очень высокая живучесть, высокая ремонтопригодность, низкая стоимость владения. Плюс простота управления и высокая устойчивость и маневренность на малых скоростях. Это как раз то, что требовалось для авиахимработ", – заверил Алексей Фитингоф.

Самолет СП-30 на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Самолет СП-30 на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Летно-технические характеристики воздушного судна "распробовали" клиенты и теперь самолет широко используется в летных школах для обучения, поскольку он "простой, понятный и прощает мелкие огрехи": 200 часов теории, 20 часов практики, и человек может летать.

Разработка отечественная, доля импорта в нем составляет 19%. Помимо отечественного рынка, компания также работает с зарубежными партнерами и поставляет самолеты в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан.

Теги: летающий УАЗик, Иннопром


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