07 Июля 2025
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &amp;quot;УГМК-Застройщик&amp;quot;

Сбербанк и "УГМК-Застройщик" будут развивать территорию на Уралмаше

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбербанком и компанией "УГМК-Застройщик".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, документ касается реализации масштабного проекта по развитию земельного участка площадью 94,28 Га, расположенного в пределах границ улиц Донбасской, Машиностроителей, проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги. В рамках проекта "УГМК-Застройщик" выступит в роли мастер-девелопера, который планирует привлечь ведущие компании-девелоперы для развития территории. Сбербанк, в свою очередь, станет финансовым партнером, предоставляя финансирование покупателям-застройщикам, заинтересованным в получении земельных участков для дальнейшего возведения жилых комплексов и сопутствующей инфраструктуры.

Проект по развитию земельного участка в пределах границ улиц Донбасской, Машиностроителей, проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги(2025)|Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Согласно концепции, здесь появится 3 микрорайона, в которых в перспективе смогут проживать 44 тысячи человек. Помимо жилья, планируется построить 3 школы, 12 детских садов, 2 поликлиники, колледж, школу искусств и 3 спортшколы. Особое внимание будет уделено спортивной составляющей: появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и крупный спортивный центр с бассейном. Важнейшей частью проекта станет формирование общественной инфраструктуры с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами, а также деловым центром на 160 тысяч кв.м. Кроме того, существенную роль сыграет историческое наследие площадки: территорию кузнечно-прессового цеха адаптируют под уникальный культурный объект, вокруг которого будет создана прогулочная зона.

Подписание соглашения между Сбербанком и &quot;УГМК-Застройщик&quot; на &quot;Иннопроме&quot;(2025)|Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин отметил, что сотрудничество с Сбербанком станет основой для успешной реализации амбициозного проекта.

"Мы стремимся преобразовать территорию на Уралмаше в новый многофункциональный центр города, который будет соответствовать всем требованиям комфортного и безопасного проживания. Для этого мы привлекаем ведущих игроков рынка, которые разделяют нашу приверженность к качеству и готовы вместе с нами создать уникальный и масштабный продукт", - заявил он.

Подписание соглашения между Сбербанком и &quot;УГМК-Застройщик&quot; на &quot;Иннопроме&quot;(2025)|Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко также подчеркнул важность данного соглашения.

"Совместная работа с "УГМК-Застройщик" даст мощный импульс развитию Екатеринбурга. Тщательно проведенный нами анализ показал высокую инвестиционную привлекательность участка на Уралмаше, подтвердив его огромный потенциал. Именно поэтому мы приняли решение включить эту территорию в земельный банк Сбера, предоставив будущим участникам сделки надежную финансовую платформу. Благодаря сотрудничеству инвесторы получат стабильную поддержку и финансирование, а жители города – еще одну престижную и популярную локацию", - рассказал он.

Подписание соглашения между Сбербанком и &quot;УГМК-Застройщик&quot; на &quot;Иннопроме&quot;(2025)|Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Компания "УГМК-Застройщик" провела значительную работу по внесению изменений в документацию о градостроительной деятельности, позволяющая вести застройку на выделенном участке земли. Был разработан мастер-план развития территории, который успешно прошел слушания на экспертном совете при Свердловской организации Общероссийской общественной организации "Союз архитекторов России".

Проект по развитию земельного участка в пределах границ улиц Донбасской, Машиностроителей, проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги(2025)|Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Сейчас идет процесс согласования документации планировки территории. Согласно планам застройщика, получение разрешений на строительство первых объектов запланировано на осень 2025 года. Это позволит приступить к активным строительным работам в установленные сроки и обеспечить жителей качественным жильем в перспективном районе.

Теги: Уралмаш, Иннопром, соглашение


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