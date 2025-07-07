Сбербанк и "УГМК-Застройщик" будут развивать территорию на Уралмаше

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбербанком и компанией "УГМК-Застройщик".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, документ касается реализации масштабного проекта по развитию земельного участка площадью 94,28 Га, расположенного в пределах границ улиц Донбасской, Машиностроителей, проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги. В рамках проекта "УГМК-Застройщик" выступит в роли мастер-девелопера, который планирует привлечь ведущие компании-девелоперы для развития территории. Сбербанк, в свою очередь, станет финансовым партнером, предоставляя финансирование покупателям-застройщикам, заинтересованным в получении земельных участков для дальнейшего возведения жилых комплексов и сопутствующей инфраструктуры.

Согласно концепции, здесь появится 3 микрорайона, в которых в перспективе смогут проживать 44 тысячи человек. Помимо жилья, планируется построить 3 школы, 12 детских садов, 2 поликлиники, колледж, школу искусств и 3 спортшколы. Особое внимание будет уделено спортивной составляющей: появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и крупный спортивный центр с бассейном. Важнейшей частью проекта станет формирование общественной инфраструктуры с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами, а также деловым центром на 160 тысяч кв.м. Кроме того, существенную роль сыграет историческое наследие площадки: территорию кузнечно-прессового цеха адаптируют под уникальный культурный объект, вокруг которого будет создана прогулочная зона.

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин отметил, что сотрудничество с Сбербанком станет основой для успешной реализации амбициозного проекта.

"Мы стремимся преобразовать территорию на Уралмаше в новый многофункциональный центр города, который будет соответствовать всем требованиям комфортного и безопасного проживания. Для этого мы привлекаем ведущих игроков рынка, которые разделяют нашу приверженность к качеству и готовы вместе с нами создать уникальный и масштабный продукт", - заявил он.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко также подчеркнул важность данного соглашения.

"Совместная работа с "УГМК-Застройщик" даст мощный импульс развитию Екатеринбурга. Тщательно проведенный нами анализ показал высокую инвестиционную привлекательность участка на Уралмаше, подтвердив его огромный потенциал. Именно поэтому мы приняли решение включить эту территорию в земельный банк Сбера, предоставив будущим участникам сделки надежную финансовую платформу. Благодаря сотрудничеству инвесторы получат стабильную поддержку и финансирование, а жители города – еще одну престижную и популярную локацию", - рассказал он.

Компания "УГМК-Застройщик" провела значительную работу по внесению изменений в документацию о градостроительной деятельности, позволяющая вести застройку на выделенном участке земли. Был разработан мастер-план развития территории, который успешно прошел слушания на экспертном совете при Свердловской организации Общероссийской общественной организации "Союз архитекторов России".

Сейчас идет процесс согласования документации планировки территории. Согласно планам застройщика, получение разрешений на строительство первых объектов запланировано на осень 2025 года. Это позволит приступить к активным строительным работам в установленные сроки и обеспечить жителей качественным жильем в перспективном районе.