Криптовалюта станет имуществом

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил ко второму чтению правительственный законопроект о признании криптовалюты имуществом.

Он был внесен в Госдуму в апреле, в июне принят в первом чтении, а уже в июле может быть принят в целом. Поправок ко второму чтению не поступило.

Понятие и статус криптовалюты не описаны в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, что осложняет расследование соответствующих преступлений. Кабмин разработал регламент действий следователей или дознавателей при выявлении криптовалюты у фигурантов дел. Цифровая валюта признается имуществом, ее можно переводить на адрес-идентификатор для обеспечения сохранности, в дальнейшем предполагается арестовывать.

Порядок перевода криптовалюты на адрес-идентификатор, особенности учета и хранения арестованного имущества планируется урегулировать отдельными актами.