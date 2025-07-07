О начале строительства ФОКа открытого типа в Бабушкинском округе сообщил губернатор Георгий Филимонов

Строительно-монтажные работы начались в селе Миньково, где появится многофункциональная спортивная площадка.

«До конца лета этого года планируем построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селе Миньково Бабушкинского муниципалитета. На эти цели направили порядка 17 миллионов рублей из областного бюджета. Здесь устроим площадку для мини-футбола и баскетбола, а также площадку для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Наша задача – сделать спорт массовым и доступным, чтобы он был в каждом районе и дворе. Открываем новые возможности для всех, кто выбирает здоровый и спортивный образ жизни», – сказал Георгий Филимонов.

Новый спортобъект в населенном пункте строится по запросу местной молодежи, которые просили об этом Губернатора на встрече с жителями в прошлом году. Глава региона предложение поддержал.

Работы на спортивном объекте Бабушкинского муниципального округа уже ведутся. Его техническая готовность – 18%. Специалисты подрядной организации выполнили земляные работы, дренаж и устройство поля.

Всего до конца этого года на Вологодчине из 42 спортивных объектов построят, отремонтируют и реконструируют 39. Еще три введут в эксплуатацию в следующем году. В общей сложности объем финансирования отрасли составляет уже 3,2 миллиарда рублей.

Среди оставшихся ключевых объектов – строительство ФОКов в 112 микрорайоне Череповца, поселке Семенково Вологодского округа, городе Кадникове Сокольского округа и административном центре Вожегодского округа, ФОКОТа в Липином Бору Вашкинского округа, а также капремонт бассейна «Виктория» в поселке Кадуй.

Помимо прочего, в этом году будут введены в эксплуатацию футбольный манеж и плавательный бассейн, «умная» спортивная площадка в Вологде, а в Кириллове, Вожеге, Сокольском округе и Центре лыжного спорты и отдыха «Карпово», расположенном в Череповецком муниципалитете – завершат реконструкцию лыжероллерных трасс.