Педагогическое высшее образование стало самым популярным в этом году - Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов похвастался новостью о том, что педагогическое высшее образование стало самым популярным в этом году, обогнав даже IT-направления.

"По поданным на бюджет заявлениям в текущей приемной кампании педагогическое образование обогнало все специальности, в том числе и IT. Уже подано 233 тыс. заявлений на 70 тыс. бюджетных мест", - сообщил журналистам министр. Правда, основная претензия к подведомственным Минпросвещения вузам состоит не в том, что в педвузы мало поступают, а в том, что никто после них не идет работать в школы. Как решается эта проблема Кравцов не сообщил.

Он добавил, что в этом году "удалось переломить" тренд на юридическое и экономическое образование. Об этом он судит по росту популярности ЕГЭ по естественно-научным предметам: "Фиксируем рост интереса к ЕГЭ по физике, химии, профильной математике. Выросло число тех, кто выбирал эти предметы. Удалось переломить тренд, когда выпускники хотели стать экономистами и юристами, хоть это и хорошие специальности".

Также министр сообщил о почти двукратном росте заявлений на среднее профессиональное образование: подано 450 тыс. заявлений – на 200 тыс. больше, чем в прошлом году.