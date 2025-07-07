Правительство внесло законопроект об учете стажа при уходе за всеми детьми

Правительство внесло в Госдуму законопроект о перерасчете размеров пенсий многодетным женщинам с учетом всех периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.

Как сообщалось, ранее такое поручение дал президент России. Сейчас в страховой стаж включают период ухода за ребенком до полутора лет, но в сумме не более шести лет, то есть засчитывают уход лишь за четырьмя детьми. Пятые и последующие для государства - "лишние". С 2026 года это ограничение будет снято, и пенсионерки, имеющие пятерых и более детей, станут получать увеличенные пенсии.

Если, как сейчас, каждый год ухода за третьим и последующим ребенком оценивается в 5,4 пенсионных балла, то полтора года составят 8,1 балла. Это добавит к пенсии лишь чуть более тысячи рублей.

Несмотря на очевидную справедливость социального характера, никакого демографического влияния это решение иметь не будет, поскольку главной проблемой демографии России является стимулирование рождения вторых детей, а не пятых.