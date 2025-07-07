07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

НАМИ представил на "Иннопроме" обновленные беспилотные модули для автомобилей

НАМИ в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представил собственную систему автономного управления для автомобилей. Задумка состоит в том, чтобы превращать любой автомобиль в беспилотник при помощи специального бокса, но возможным это станет далеко не в ближайшем будущем.

"На крыше располагается беспилотный модуль, сам автомобиль довольно базовый — Aurus Komendant, это люксовый автомобиль. На нем представлена беспилотная система 2025 года. А на Lada Vesta — беспилотная система 2018 года", — рассказали на стенде.

Дальность видения усовершенствованной беспилотной системы составляет 200 метров. Комплекс состоит из непосредственно сенсор-бокса (радары, камеры, wi-fi-модули и т.д.), который расположен на крыше, и высокотехнологичного компьютера, который считывает информацию, — он расположен в багажнике.

обновленные беспилотные модули для автомобилей от НАМИ на Иннопром 2025(2025)|Фото: Накануне.RU

обновленные беспилотные модули для автомобилей от НАМИ на Иннопром 2025(2025)|Фото: Накануне.RU

"Бокс выпускает несколько сотен тысяч лазеров в разные стороны, они отражаются от объектов, возвращаются обратно. Рисуется цифровая карта, по сути, как 3D-модель. И на небольшой скорости, в целях безопасности, тестируется, поскольку на законодательной основе такой бокс ещё не готов эксплуатироваться. Это, в первую очередь, прототип", — пояснил Валерий Костиков, менеджер по продукту ФГУП НАМИ.

Сейчас прототип тестируется на полигоне, а также на дорогах общего пользования в отведенных районах Москвы. Также процесс на всякий случай контролирует пилот, во избежание чрезвычайных ситуаций.

Ожидается, что NAMI Self Driving System можно будет установить на любой автомобиль, превратив его тем самым в беспилотник. Однако о "любом автомобиле" говорить пока рано. В дальнейшем, если будет налажено серийное производство устройства, то, вероятно, это не коснется "частников", а будет задействовано, в первую очередь, в такси или на определенных логистических маршрутах.

обновленные беспилотные модули для автомобилей от НАМИ на Иннопром 2025(2025)|Фото: Накануне.RU

обновленные беспилотные модули для автомобилей от НАМИ на Иннопром 2025(2025)|Фото: Накануне.RU

"Про физлица говорить рано. Потому что каждую машину, скорее всего, надо будет адаптировать. Если какая-то линейка у автопроизводителя будет выпускаться, то она будет "подгоняться" под программное обеспечение и остальной функционал", — пояснил Валерий Костиков.

Архитектура системы, проект, программное обеспечение разработаны компанией НАМИ. Большая часть комплектующих — российские. Те комплектующие, производство которых не налажено в России, закупаются у дружественных стран.

Теги: "Иннопром, автомобиль, беспилотный модуль


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