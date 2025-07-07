На ЕГЭ со всей России поступило 72 жалобы

ЕГЭ показал свою стабильность и гибкость, экзамены прошли в штатном режиме, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В последние годы был ряд вопросов, связанных с условиями проведения экзаменов – они были от участников ЕГЭ и их родителей. В этом году мы создали платформу обратной связи. Число обращений – 72 из 32 регионов. В 69 обращениях были жалобы на порядок проведения. 55 из них были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены. Решения в результате разбирательств, как правило, принимались в пользу сдающего экзамены. Родительский контроль (наблюдатели) выявил нарушения в 85 пунктах проведения экзаменов в 32 регионах", - рассказал чиновник журналистам.

Он также отдельно остановился на ЕГЭ в новых регионах. Там экзамен сдавали около 1,6 тыс. человек в 41 пункте проведения экзаменов. "И там в этом году впервые появились стобалльники (11 человек). В приграничных регионах более 70% выпускников все же решили сдавать ЕГЭ, хотя могли выбрать не сдавать его. Было 13 случаев, когда ЕГЭ прерывался из-за воздушной тревоги", - сообщил Музаев.