Названы средние баллы по всем предметам ЕГЭ в этом году

В Рособрнадзоре озвучили средние баллы, которые российские выпускники в этом году получили по предметам ЕГЭ. В ведомстве отметили, что "ни резкого взлета, ни резкого падения" по средним баллам в этом году не отмечалось.

В России насчитали 6820 человек-стобалльников, 200 баллов получил 331 человек, 13 человек получили 300 баллов, одна выпускница из Москвы получила 400 баллов.

Средние баллы таковы: русский язык - 60,7, математика профильная – 62, обществознание – 53,6, информатика – 55,9, биология – 54,5, физика – 61,7, химия – 58,1, история – 55,8, английский язык – 64,1, литература – 61,9, география – 54,8.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году вырос интерес к естественно-научным предметам: +11% показала профильная математика, +16% физика, +6% информатика. "Возможностью пересдать один предмет на выбор воспользовались 144 тыс. человек (в 2024 году - 113 тыс.)", - сообщил журналистам Музаев.

"Почти 682 тыс. выпускников разных лет приняли участие в ЕГЭ в этом году. Более 6 тыс. пунктов проведения экзаменов было задействовано, 40 тыс. наблюдателей присутствовали на экзаменах. В 55 странах за рубежом можно было сдавать ЕГЭ", - рассказал глава Рособрнадзора.