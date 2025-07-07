Авторы заданий ЕГЭ высказались о снятии баллов за использование англицизмов

Авторы заданий ЕГЭ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) – не уверены, что в этом году имело место снятия баллов за сочинение при использовании англицизмов и других заимствований.

"Пока неизвестно были ли вообще факты использования таких слов в сочинениях – мы еще не провели комплексный анализ. Новость появилась как инфоповод, а не как факт", - сказала журналистам директор ФИПИ Оксана Решетникова.

При этом она сослалась на закон, который действительно запрещает россиянам использовать англицизмы при наличии общеупотребимых аналогов в русском языке.

"Были сообщения о том, что за использования англицизмов и заимствований снимали баллы - это не соответствует действительности. Экзамен по русскому языку проверяет знание норм современного русского языка. Недавно был принят закон, который говорит, что всё, что не входит в нормы языка, не должно использоваться. В том числе – иностранные слова, которые имеют общеупотребимые аналоги в русском языке", - сказала Решетникова.