Геннадий Долматов поздравил команду Омского района: В 27-й раз выиграли областную "Королеву спорта"!

"Омский район в 27-й раз выиграл областную "Королеву спорта"! Поздравляю команду с триумфальным завершением самого масштабного спортивного турнира Омской области!", - написал в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Летний сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта» традиционно проводится в Омской области. В этом году состязания прошли в Исилькуле.

Команда Омского района с большим отрывом, набрав 22 очка-места, стала победителем мероприятия.



Так, в копилке сборной муниципалитета – 3 первых места, 8 вторых и 4 третьих. Представители Омского района стали лучшими в волейболе (мужчины), многоборье ГТО, а также на празднике сельских обучающихся.

Серебряные медали были завоеваны в женском баскетболе, шахматах, пулевой стрельбе, автомногоборье, велосипедном спорте, полиатлоне, гиревом спорте, а также в соревнованиях «Спортивная семья».

Бронзовые достижения добыли в мужском баскетболе, женском волейболе, футболе и в легкой атлетике.

Губернатор Виталий Хоценко поздравил победителей и сообщил, что следующую «Королеву спорта» будет принимать Полтавский район.



Как раз в день подведения итогов 55-й «Королевы спорта» поздравление для сборной района опубликовал глава муниципалитета Геннадий Долматов:



Важно отметить, что Омский район почти в половине всех летних спартакиад "Королева спорта" с триумфом выходил в победители.