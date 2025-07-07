Economist: Ермак монополизировал ухо Зеленского

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сконцентрировал в своих руках огромную власть, монополизировав также доступ к киевскому главарю. Об этом пишет британский журнал The Economist.

В статье отмечается, что украинский режим "движется к авторитаризму", а в Киеве нарастает грызня. И многие считают, что за этим стоит Ермак. Он хочет убрать премьера Дениса Шмыгаля и главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов). И фактически контролирует многих людей в правительстве.

При этом влияние Ермака на поток информации, идущей к Зеленскому, огромно - до 85%. Он создал атмосферу намеков и подозрений, монополизировав ухо Зеленского.

"Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек", - заявил собеседник издания.

Об огромном влиянии Ермака украинские telegram-каналы пишут уже несколько лет.