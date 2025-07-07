Только около 20% сдающих экзамен по русскому языку детей мигрантов с ним справляются

Статистика по детям мигрантов, сдающим экзамен по русскому языку, пока не меняется: успешно испытание проходят очень немногие, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас экзамен можно сдать в 2,5 тыс. российских школ, которые были специально для этого аккредитованы.

По словам Музаева, до самого экзамена добираются единицы.

"Цифры не меняются практически: за июнь более 3 тыс. заявлений поступило, бОльшая часть детей не допускается из-за неправильного пакета документов при заявлении. Около 20% только сдавших экзамен его успешно прошли. В августе ожидаем роста заявлений на экзамены, а в июле будет затишье", - сказал Музаев журналистам.

Ранее сообщалось, что без прохождения экзамена по русскому языку дети мигрантов не будут допускаться до обучения в общеобразовательных школах. При этом если они в течение трех месяцев не смогут успешно пересдать экзамен, информация об этом будет направляться в МВД.