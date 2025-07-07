Подразделение "Газпрома" готовится запустить "Ямал" в космос

О работе над проектом космического аппарата рассказал генеральный директор компании "Газпром СПКА" Андрей Яковлев на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

"В ближайшем будущем будем создавать космический аппарат "Ямал-502", - сообщил он.

Запустить спутник планируется в 2028 году. Срок активного существования составит 15 лет.

Спутник "Ямал-502" создается с целью развития бизнеса по предоставлению спутниковых широкополосных услуг в Ka-диапазоне для массового пользователя и оказания услуг связи для подвижных объектов (коммерческая авиация, морской, автомобильный и железнодорожный транспорт).

Аппарат будет оснащен гибкой программно-определяемой цифровой полезной нагрузкой, формирующей многолучевое покрытие и позволяющей перераспределять пропускную способность спутника по лучам и регулировать энергетические параметры радиолиний в процессе эксплуатации в зависимости от потребностей рынка, что обеспечит ускоренную загрузку спутника.

В рамках развития сотрудничества с Федеральным агентством по рыболовству по созданию системы спутниковой связи в Арктической зоне РФ и акватории Северного морского пути с использованием спутникового ресурса, предлагается использование спутниковой емкости, в том числе, перспективного спутника "Ямал-502".

Отметим, что спутник связи "Ямал-502" включен в федеральный проект "Сфера".

Также компания рассматривает возможность создания космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В настоящий момент предприятие выполняет два контракта в интересах компании "Газпром" по созданию наземной инфраструктуры.