Директор HeadHunter на Урале: Замедление экономики смягчило дефицит кадров

Острота одной из главных головных болей российской экономики – дефицита кадров – снизилась благодаря замедлению самой экономики. Это следует из слов директора HeadHunter на Урале Оксаны Сидлецкой.

На "Иннопроме" она поделилась актуальными данными HeadHunter о ситуации на рынке труда. По подсчётам аналитиков, HH-индекс (количество резюме на одну вакансию) равен 4,5, что является нормой. То есть компаниям "есть из чего выбрать".

Средняя зарплата в УрФО держится на уровне 70 тыс. рублей, при этом количество вакансий падает, а количество резюме растет.

"Мы понимаем, что падение количества активных вакансий – это реакция рынка труда на рынок в целом. Многие бизнесы замедляются, многие бизнесы – те, кто

планировал открывать новые роли, не открывают эти роли и добавляют функционал к тому персоналу, который у них сейчас есть. Мы знаем, что очень многие сейчас

работают с переработками и так далее. Это та реальность, с которой мы сейчас живем. Рынок труда – это часть большого рынка экономики, никуда от этого нам не деться", – рассказала Оксана Сидлецкая.



При этом она подчеркнула, что есть много сфер, где дефицит традиционно остается большим. Это прежде всего сферы с массовым набором людей, такие как розничная торговля, медицина, фарма, строительство и производство.



"Производство, строительство – это в целом то, чем силен Урал, и то, на что у нас всегда есть достаточно большой спрос. И он, к сожалению, никуда не денется. Продажи также являются массовой отраслью, то же самое относится к туризму и гостиничному бизнесу", – резюмировала эксперт.

Если работодатель ищет себе сотрудников в том сегменте, где больше всего открытых вакансий, то поиск не будет легким, потому что компания по-прежнему находится в зоне высокой конкуренции, даже несмотря на рост количества соискателей, обратила внимание она.