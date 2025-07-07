Министр просвещения назвал фейком фото своего автографа с орфографической ошибкой

Министр просвещения России заявил, что его автограф с орфографической ошибкой, фото которого широко разошлось в сети, является фейком.

Ранее в сети появилась фотография автографа, который, якобы, министр просвещения Сергей Кравцов оставил в "Артеке". На открытке написано "с празником". Внимание на это обратили многие, в том числе режиссер Никита Михалков в своем проекте "Бесогон ТВ".

"Конечно, ошибка могла быть, но, если бы я увидел такую подпись к фотографии Лаврова, Собянина, Володина или Матвиенко, я бы сразу и безоговорочно назвал бы это ложью. Но тут…", - сказал Михалков.

Кравцов заявил журналистам на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ, что фото из сети является фейком. "Я всех приглашал в "Артек" посмотреть подлинную фотографию с моим автографом – никто не обратился. Не надо верить фейкам", - сказал министр. Стоит отметить, что доктор педагогических наук Кравцов и ранее допускал ошибки, например, под камеры произносил слово "эксперт" с ударением на первый слог (правила русского языка однозначно говорят об этом как об ошибке).

Кравцов также опроверг информацию из последнего выпуска "Бесогона" о введении единого расписания для всех российских школ. По его словам, будет единый стандарт создания расписания, которым должны будут руководствоваться школы, но, естественно, разница в условиях между регионами не позволит везде ввести одно расписание.

Что же касается критики Михалкова по поводу дефицита педагогических кадров, то ее Кравцов особо опровергать не стал.