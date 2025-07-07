На "Иннопроме" представили аппарат для производства хинкали

На стенде Екатеринбурга на XV выставке "Иннопром" представлен автомат "Экстра макс" от завода Signal park. Он может делать хинкали. Автоматы изготавливают на заводе полного цикла.

Начальник группы маркетинга компании Signal park Светлана Манихина в разговоре с Накануне.RU отметила, что заводу полного цикла в 2026 г. исполнился 35 лет. На "Иннопроме" представлен автомат "Экстра макс". На нём можно делать хинкали, бузы, чебуреки, вареники. Размеры кулинарных изделий могут быть разными.

На выставке представлена диафрагменная резка для производства буз и хинкали. Оборудование имеет санитарное исполнение – его можно мыть из шланга, оно легко разбирается.

Что касается комплектующих, то на 80% они российские, на 20% – турецкие и китайские. Автоматизация производства привела к снижению себестоимости.