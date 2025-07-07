Еще 9 предприятий "Атома" стали участниками проекта "Производительность труда"

Еще 9 предприятий ГК "Атомстройкомплекс" стали участниками федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, ранее проект успешно прошли 6 заводов холдинга, выпускающих строительные материалы. Теперь принципы бережливого производства внедряют подрядные организации, входящие в холдинг, – осуществляющие общестроительные и монтажные работы. Методическую поддержку проекту оказывают эксперты Регионального центра компетенций Свердловской области.

В течение полугода предприятия-участники программы должны провести диагностику ряда рабочих процессов, определить точки роста производительности, разработать коррекционные мероприятия и успешно их реализовать. В числе выбранных процессов – определение сметной стоимости объекта, составление и согласование документации на выполнение работ и другие этапы реализации строительного проекта.

"Ключевая цель для всех участников нашего проекта – ежегодное повышение производительности труда на 5%. Задача этапа работы с РЦК – обучение, оптимизация пилотного процесса, на нем рабочая группа предприятия учится применять инструменты диагностики процесса и улучшения, идет подготовка инструкторов и организация проектного офиса. Это не менее важный инструмент, который управляет ключевыми показателями процессов через обучение сотрудников инструментам бережливого производства, создание на предприятиях проектного офиса, который после завершения этапа совместной работы будет аккумулировать у себя вопросы и инициировать их решение на предприятии", - отметила руководитель проекта Регионального центра компетенций Свердловской области Ольга Моисеева.

При участии экспертов Регионального центра компетенций на каждом предприятии "Атома", участвующем в проекте "Производительность труда", будут подготовлены сертифицированные инструкторы по внедрению принципов бережливого производства. В дальнейшем они смогут обучать коллег и самостоятельно поддерживать процесс оптимизации после завершения совместного с РЦК этапа работы.

Участниками проекта в разные годы становились промышленные предприятия "Атома", такие как "Известь Сысерти" в Сысертском ГО, завод по производству строительных материалов "Берит" в Березовском, "Богдановический завод минераловатных плит", выпускающий утеплитель, бетонные заводы ООО "Бетон-Экспресс" и другие.

Наличие собственных производств в структуре крупнейшего застройщика региона также позволяет ему повышать производительность труда. Например, в заводские цеха переносят самые сложные и трудоемкие строительные процессы, оставляя на строительной площадке сборку готовых элементов заводского изготовления.