ЕГЭ по истории в будущем станет обязательным для поступающих в гуманитарные вузы – Кравцов

Минпросвещения России выступает за введение обязательного ЕГЭ по истории для выпускников, желающих поступить в гуманитарные вузы или на гуманитарные профессии. Ранее такую идею высказал президент России.

"Поддерживаем идею президента сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступающих на гуманитарные специальности. Решение давно назревшее и правильное, мы его полностью поддерживаем и уже обсуждали с учителями и экспертами. Но требуется по крайней мере два ближайших учебных года, чтобы подготовить это нововведение. Скорее всего, в ближайшие два года изменений не будет, чтобы школьники из выпускных классов могли спокойно готовиться", - сказал журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.