07 Июля 2025
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Курс на развитие образования: "Россети Урал" заключили на "Иннопроме" ряд соглашений для подготовки кадров

Компания "Россети Урал" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ - 2025" в Екатеринбурге подписала ряд соглашений в области образовательных программ.

Одно из таких соглашений подразумевает сотрудничество с учебными заведениями среднего профессионального образования в целях развития кадрового потенциала, при содействии региональных ведомств: министерства промышленности и науки, министерства образования, а также министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В подписании участвовали гендиректор "Россети Урал" Дмитрий Воденников, представители министерств и учебных заведений.

"Россети Урал" продолжит взаимодействие по вопросам создания в Свердловской области кластеров среднего профессионального образования, в том числе в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", продолжит развивать материальную учебную базу заведений и оказывать содействие в трудоустройстве выпускников в подразделения компании. Особое внимание будет уделено вопросам прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной практик.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

Региональные министерства, в свою очередь, окажут содействие в установлении контрольных цифр приема, заключении договоров на целевое обучение студентов, поддержке участия образовательных учреждений в федеральных образовательных программах, развитии инфраструктуры и реализации мер по трудоустройству выпускников.

"Мы уверены, что системная и скоординированная работа всех участников соглашений позволит создать устойчивую модель подготовки профессиональных кадров для энергетической отрасли и повысит престиж инженерных и рабочих профессий среди молодежи", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Отдельное соглашение в области подготовки специалистов подписано между компанией "Россети Урал" и Уральским федеральным университетом. Электросетевая компания будет участвовать в совершенствовании учебных программ и отдельных курсов, читаемых в университете, курировать вопросы выбора тематики курсовых и дипломных работ студентов, планирующих начать карьеру в "Россети Урал", продолжит предоставлять места для прохождения производственных практик и многое другое.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

"Уральский федеральный университет уже не первый год является нашим стратегическим партнёром в подготовке кадров для электросетевого комплекса. Подписание настоящего соглашения - это очередной важный шаг в развитии устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества. Уже сегодня в рамках базовой кафедры "Электроэнергетика", созданной при поддержке компании, обучаются студенты, ориентированные на работу в нашей отрасли. Уверен, что расширение взаимодействия позволит ещё более эффективно интегрировать образовательный процесс с практическими задачами, стоящими перед электроэнергетикой региона и страны", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Теги: Россети Урал, Иннопром


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