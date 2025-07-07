И.о. главы Минтранса назначен Андрей Никитин

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства провел рабочую встречу с Никитиным. Президент заявил, что готов поддержать его назначение министром транспорта РФ при поддержке парламента.

7 июля Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Никитин был его заместителем с февраля 2025 года. До этого занимал пост губернатора Новгородской области.