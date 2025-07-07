СМИ: Причиной утечки аммиака на танкере в Усть-Луге могла быть диверсия

Причиной утечкой жидкого аммиака на танкере в порту Усть-Луга в Ленобласти, по одной из версий следствия, могла быть диверсия, пишет Baza без указания имени источника информации. Официально следствие не комментировало эту и какие-то другие версии, известно только, что уголовное дело после инцидента завели по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

По данным канала, судно обследовали с помощью морского дрона и обнаружили две пробоины размером метр на полтора. Они находятся в районе машинного отделения на глубине 6 и 7 метров. Металл при этом был загнут внутрь, что может говорить о взрыве с внешней стороны танкера.

Обследование танкера продолжается. Спецслужбы, якобы, выяснили, что пришедшее из бельгийского Антверпена судно не проходило досмотр – из-за плохих погодных условий (на прошлой неделе в Петербурге было наводнение).

Ранее сообщалось, что утечка произошла во время погрузочно-разгрузочных работ.