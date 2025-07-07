В трех регионах РФ задержали россиян, работавших на украинские спецслужбы

В ФСБ сообщили о задержании четырех россиян, которые действовали в интересах спецслужб Украины.

Подозреваемых задержали на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей.

По данным ведомства, они по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов. Также они подожгли автомобили российских правоохранителей и повредили опоры высоковольтных ЛЭП.

По словам задержанных, они по указу телефонных мошенников перевели на "безопасные счета" от 250 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого с ними связались псевдосотрудники правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к преступлениям.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики задержали 23-летнюю девушку, которая, по версии ФСБ, готовила теракт в отношении сотрудника оборонного предприятия. В ведомстве добавили, что фигурантка могла выполнять задания украинских спецслужб и до этого эпизода.