Крашенинников с иронией отнесся к решениям XIX-го съезда КПРФ

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") с сарказмом прокомментировал прошедший на прошлой неделе съезд КПРФ, на котором партия, называющая себя преемницей КПСС, признала ошибочным доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о развенчании культа личности Иосифа Сталина.

"Сразу приходит на ум стихотворение "Не отрекаются, любя". <…> Так вот мне кажется, это как раз касается XIX съезда КПРФ и XX съезда КПСС. Как раз в этом стихотворении говорится про темноту, "про трех человек у автомата". И как раз это стихотворение хорошо описывает оба эти съезда. Поэтому он еще придет из темноты – кто не знаю. Но надо быть поаккуратнее", - цитируют "Ведомости" Крашенинникова.

"Ну приняли решение. А дальше что? Дальше как раз "Не отрекаются, любя". Каких-то же практических последствий здесь не будет", - говорит парламентарий.

Крашенинников отметил, что на XX съезде КПСС отреклась от Сталина, а на XIX съезде КПРФ – от Хрущева.