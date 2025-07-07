В Лесном суд рассмотрит дело об уничтожении городской новогодней елки

В уральском ЗАТО Лесной передано в суд уголовное дело об уничтожении городской новогодней елки в результате неосторожного запуска пиротехники.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 46-летний житель города. Как показало расследование, в ночь на 1 января 2025 года мужчина решил запустить пиротехническое изделие на расстоянии менее 30 метров от световой городской елки в Парке культуры и отдыха. При этом он не зафиксировал пиротехнику как следует, что привело к опрокидыванию батареи салютов и разлету его горящих частей.

В результате огнем было уничтожено городское имущество, в том числе новогодняя елка, на общую сумму около 500 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, сам уралец признал вину, но не согласился с размером причиненного ущерба. Теперь его уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что ель сгорела за считанные минуты. При пожаре никто не пострадал, так как в момент возгорания людей непосредственно рядом с елкой не было.