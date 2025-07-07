Россия и Саудовская Аравия совместно займутся фармацевтикой

Россия и Саудовская Аравия будут развивать сотрудничество по различным сферам, среди которых — фармацевтика. Об этом глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил на деловом форуме международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Алиханов уточнил, что по итогам 2024 г. товарооборот между странами вырос на 60% до 3,8 млрд долларов. Развивать сотрудничество стороны планируют по нескольким отраслям, в том числе в фармацевтике и транспорте.

"Большой потенциал есть для сотрудничества в горно-рудной отрасли", — добавил Антон Алиханов.

Министр предложил совместно развивать искусственный интеллект.

В целом, повестка сотрудничества требует дополнительных встреч и обсуждений, уточнил он. В феврале 2026 г. Россия проведёт в Саудовской Аравии выездной бизнес-форум.

Выставка "Иннопром" проходит в 15-й раз, в этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия.