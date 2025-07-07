Школы снова отказывают школьникам в переходе в 10 класс

В Москве снова проблемы с поступлением в 10 класс. Факты, которые обсуждаются на публичных площадках, требуют вмешательства Генпрокуратуры. Об этом пишет депутат Госдумы Михаил Делягин.

По сообщениям с мест, списки тех, кого школы согласны взять в 10 класс, были составлены заранее, а всем "нежелательным" сказали, что они не нужны. При этом делаются угрозы: в случае жалоб обещают проблемы по линии департамента образования. Происходит прямое нарушение права на образование, гарантированное федеральным законом.

"Подобное отношение не только снижает уровень образованности, но и усиливает враждебное отношение молодежи к государству. А это ведет не только к эмиграции талантливой молодежи, брошенные страной молодые люди являются идеальной почвой для деструктивных сил самой разной направленности", - написал Делягин.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже пишет о поступающих к ней обращениях. Многим отказывают по надуманным причинам или же просто не создают "универсальные" классы - только "профильные". Она советует всем, кто с этим столкнулся, обращаться в прокуратуру и департамент образования города. Сама она направила эти обращения уполномоченным по правам ребенка в регионах. Также планирует направить письма в Генпрокуратуру. Но нужна активность людей, потому что в противном случае ей ответят, что никто не обращался, призывает Мизулина.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с приемом в 10 класс. Было отмечено, что начальное общее, основное общее и среднее общее (10-11 классы) образование являются обязательными условиями образования. То есть невозможно после 9 класса "автоматически" отчислить ученика. Получение аттестата об основном общем образовании не может являться основанием. Необходимо волеизъявление самого ученика, который сам хочет уйти, например, если он решил продолжить обучение в колледже. Более того, ученики праве продолжить обучение в 10 классе без всяких "профильных" отборов, так как это право гарантируется федеральным законом.