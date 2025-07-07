07 Июля 2025
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Фото: иннопром, тром

"Это виток эволюции лесной техники". На "Иннопроме" презентовали уникальный сургутский снегоболотоход

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представили уникальный российский снегоболотоход, предназначенный для транспортировки леса в условиях бездорожья, передает корреспондент Накануне.RU.

Техника предназначена для лесозаготовительных компаний, работающих в Сибири и в других регионах со сложным рельефом. Машина разработана сургутским предприятием "Тром" под руководством индивидуального предпринимателя Алексея Гринкевича и уже прошла первые промышленные испытания.

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Размер транспорта гигантский – его длинна составляет почти 11 метров, ширина – четыре метра, высота – три. Колеса низкого давления фактически заменяют гусеницы, не повреждают почву и не требуют строительства дорог в лесу. Транспорт обладает высокой проходимостью – работает на болотистых и заснеженных территориях.

Руководитель предприятия-разработчика Алексей Гринкевич лично представил новинку. Он назвал разработку югорчан "следующим витком эволюции лесной техники".

"Никто в России раньше не делал машины такого класса. "КамАЗ" пробовал, белорусы пытались – не пошло. Мы четыре года разрабатывали эту технику на свои средства, потому что верим в её потенциал. Это не просто лесная машина – это вездеход нового поколения с крановой установкой. И самое главное – он не калечит лес, как гусеничная техника", – заявил он.

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Представленная техника – отечественного производства, 95% комплектующих в ней российские, а остальные поставляют из Китая.

Сейчас машина проходит доработку. Производитель усиливает двигатель и оптимизирует гидравлику. К новому году машина будет готова к серийному выпуску. Однако пока неясно, кто будет этим заниматься – сам сургутский завод в промышленных масштабах выпускать эту технику не сможет. Компания ведет поиски партнеров.

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Снегоболотоход "Тром" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: снегоболотоход, Тром


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