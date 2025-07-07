Shot: Более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из "Пулково"

Более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из Санкт-Петербурга, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, сейчас в "Пулково" задержано более 100 рейсов. Время задержки - от 2 до 6 часов. Еще порядка 30 рейсов отменено, на запасные аэропорты ушло более 80 самолетов.

Людям предоставляют воду и питание. Пассажиров на эту минуту начали приглашать к гейтам на посадку.

Ранее аэропорт "Пулково" попросил пассажиров отмененных рейсов и тех, кто решил отказаться от перелета, покинуть терминал.

Причина коллапса в российских аэропортах - угроза беспилотников. Сообщалось, что три дрона ночью были сбиты в Лужском районе Ленобласти.

Минтранс и Росавиация прокомментировали ситуацию с коллапсом работы аэропортов европейской части страны на фоне атак беспилотников. В ведомствах заявили, что контролируют ситуацию.