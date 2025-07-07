Заседание Совета глав муниципальных образований региона прошло в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подвёл итоги совместной работы и поблагодарил руководителей муниципалитетов за самоотдачу, преданность делу и родной земле.

Члены совета посетили новое здание ТЮЗа и Федеральный технопарк профессионального образования. Здание Театра юного зрителя построено в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объём инвестиций составил порядка 1,5 млрд. рублей.

Технопарк в Калуге создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В нём размещены 30 высокотехнологичных современных мастерских робототехники и мехатроники, аддитивных технологий, композитных материалов и швейной промышленности.

«Участвуя в работе совета, мы постоянно обменивались опытом, лучшими практиками муниципального управления, стремились внедрить в своих городах удачные наработки коллег, повысить качество жизни людей и эффективность работы органов местного самоуправления. Поделился с коллегами опытом реализации инициативных проектов. Практика инициативного бюджетирования реализуется в Калуге с 2019 года. До 2024 года финансирование проектов осуществлялось исключительно за счет средств городского бюджета и добровольных пожертвований граждан. В 2024 году Калуга впервые приняла участие в областном конкурсе с шестью социально значимыми проектами», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.