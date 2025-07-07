07 Июля 2025
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Наука и техника Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме" представили первый в России пятисекционный скоростной трамвай

На международной выставке "Иннопром", которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, представили первый в России пятисекционный легкорельсовый скоростной трамвай двустороннего движения 71-952 "Воевода". Новинку уже осмотрел глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Уникальный транспорт длиной 37,5 метров презентовала компания ПК "Транспортные системы", поставляющая свои разработки в 30 регионов страны и в одну страну ЕС - Латвию. Трамвай был собран на предприятиях компании: Тверском механическом заводе электротранспорта, Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и Энгельсском заводе электрического транспорта.

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Инновационным является наличие двух кабин и расположение 14 дверей по обе стороны вагонов, что позволяет эксплуатировать транспорт в режиме челнока. Это особенно актуально для линий, где нет разворотных колец. Сквозной проход между передней и задней кабинами не только дает возможность равномерно рассадить порядка 400 пассажиров, но и обеспечивает безопасность при проезде вагона по тоннелю или эстакаде. Удобно и то, что пятисекционный трамвай можно модифицировать в трёхсекционный или даже семисекционный.

Комфорт пассажиров обеспечивает панорамное остекление, эргономичные сидячие места, усовершенствованная система климат-контроля, USB-розетки и мультимедиа, специальные кронштейны для велосипедов и подогреваемые зоны у дверей, что актуально для регионов с холодным климатом. Для мобильных граждан предусмотрено место для фиксации коляски, а для помощи пассажирам – кнопка вызова водителя. Также разработчиками был выбран алюминиевый интерьер, который значительно снижает пожарную нагрузку трамвая.

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Подумали в ПК "Транспортные системы" и о водителях: часто используемые кнопки вынесены на подлокотник эргономического кресла, в просторной мобильной кабине установлены обновлённый пульт, датчик дождя, а также система кругового обзора вагона и парктроники. Система следит за скоростным режимом и позволяет понимать дорожную ситуацию, прогнозировать её развитие и, в случае нахождения на пути объектов, передавать информацию об этом водителю.

Транспорт обладает высокой маневренностью и адаптивностью. В модели используются четыре тележки, включая две поворотные. Такой подход впервые применяется в российском легкорельсовом транспорте. Конструкция обеспечивает уверенное прохождение кривых малого радиуса — до 16 метров. Более того, трамвай предусмотрен для курсирования не только по улицам города, но и, в случае необходимости, готов к установке системы АРС-ЛРС для работы на линиях метротрама.

Антон Алиханов в трамвае "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

"Первая часть сертификационных испытаний прошла в июне на Невском заводе электрического транспорта (входит в ПК "Транспортные системы"). Финальная часть испытаний пройдет в Санкт-Петербурге сразу после завершения "Иннопрома". Скоростной трамвай модели 71-952 — это готовое инфраструктурное решение для современных городов. Он закрывает потребность мегаполисов в высокоскоростном, вместительном и комфортном подвижном составе без многомиллиардных вложений в строительство альтернативных видов городской мобильности", — добавили в пресс-службе предприятия.

Серийный выпуск модели 71-952 планируется запустить в 2026 году. Конкретных договоренностей о поставках этой модели в города страны пока нет, однако, как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ПК "Транспортные системы", предприятие готово к сотрудничеству, в том числе, и с Екатеринбургом.

Стенд ПК "Транспортные системы" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Пятисекционный трамвай 71-952 "Воевода" на "Иннопроме"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: пятисекционный скоростной трамвай, Воевода, Антон Алиханов


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