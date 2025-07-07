Не мало? Власти составили список из 969 показателей качества образования

Власти провели оценку около 50 тыс. показателей системы образования и отобрали из них 969, по которым Координационный центр Правительства РФ, а также все федеральные министерства и ведомства будут вести мониторинг и оценку состояния отрасли. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по формированию единой модели данных оценки качества системы образования.

Показатели сформированы по уровням образования, а также по группам: педагогические кадры, заработная плата, материально-техническое обеспечение, контингент обучающихся, внеучебная деятельность, государственная итоговая аттестация и всероссийские проверочные работы, качество образования, дополнительные занятия, общественная деятельность, отдых и оздоровление, социологические показатели и др. Они должны стать ориентиром для мониторинга, оценки и принятия управленческих решений.

Историк Ольга Четверикова пишет, что система образования доведена до такого состояния, что не остается ничего другого, как имитировать озабоченность и придумывать "показатели оценки".

Минпросвещения закрыло в своих соцсетях возможность комментариев к этой новости, но на других страницах люди выражают только возмущение.

"Контролировать, оценивать… И так задушили бумагами и проверками, педагогов не хватает, на такие зарплаты молодежь не идет, последних разогнали… Лучше бы разработали критерии оценки министра: грамотность, адекватность, дальновидность и т.д.", - пишет пользователь Ирина Ж.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о "независимой оценке" качества подготовки учащихся. Эксперты опасаются, что школы просто лишат функции контроля знаний и еще больше подчинят внешним надзирателям.