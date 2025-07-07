На территории НПЗ в Краснодарском крае упали обломки беспилотника - оперштаб

На территории Ильского НПЗ в 30 км от Краснодара (Северский район) упали обломки сбитого беспилотника, сообщили в оперштабе региона.

"Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода ночью 7 июля. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия", - сообщили в оперштабе.

Там добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также нет видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний, задымления. На месте работают экстренные службы и силовики.