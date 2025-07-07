Накануне Дня семьи, любви и верности в Екатеринбурге сотни семей с детьми стали участниками праздника Белого цветка

Екатеринбург готовится к встрече Дня семьи, любви и верности. В минувшее воскресенье сотни семей с детьми собрались в самом центре города ради праздника Белого цветка.

Это добрая традиция благотворительности и милосердия, которая своими корнями уходит к семье Романовых. Сегодня Белый цветок обретает еще более глубокий смысл — праздник укрепляет семейные ценности и традиции многодетности.

«Мне кажется, это такой праздник чистоты, света, добра, любви. И мне кажется, что сегодня концентрации любви в городе Екатеринбурге стало больше. В России всегда был тренд на семейные ценности, и мне кажется, это один из самых корневых смыслов России. То, что касается возрождения традиции многодетности, то перед нами стоит большая задача — задача власти, задача церкви», — говорит Татьяна Савинова, заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области.

Праздник Белого цветка традиционно проходит при поддержке Правительства Свердловской области (министерства здравоохранения – при участии Областного медицинского колледжа и министерства культуры), Администрации города и Фонда святой Екатерины.

Традиционно, в этот день прошел конкурс «Белый цветок - бэби» — дети вместе с родителями устроили парад на колясках и самокатах, каждый из которых был празднично украшен. Здесь можно было увидеть «Под небом голубым есть город золотой», Корабль «Воскресение», «Ангельское дерево» и десятки других композиций.

«У нас много красоты в городе, архитектура, ландшафты, здания. Но, пожалуй, сегодня мы увидели самое красивое, что есть в городе, в нашем Екатеринбурге — это счастливые глаза счастливых семей», — сказал Владыка Евгений, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский .

Сразу после парада Владыка Евгений и Татьяна Савинова отправились в госпиталь Ветеранов войн, чтобы лично передать его пациентам письма от детей с искренними пожеланиями.