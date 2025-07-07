"Удивили коммунисты": Клишас предложил новую тему фильма для телеканала "Спас"

В сети комментируют предложение КПРФ объявить православный телеканал "Спас" иноагентом – за то, что на нем вышел документальный фильм "Мумия" о Владимире Ленине и его теле в Мавзолее.

"Удивили на выходных коммунисты. Товарищ Локоть предложил признать телеканал "Спас" иноагентом, прямо заявка на новый фильм на "Спасе". Я бы назвал его "пломбированный вагон Ильича", - написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Вероятно, сенатор намекнул на широко обсуждаемые в исторической науке обстоятельства возвращения Ленина в Россию в 1917 году через территорию Германии, с которой на тот момент шла война.