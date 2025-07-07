В Госдуме не исключили изменение состава переговорной группы в Стамбуле

Состав переговорной группы России в Стамбуле может измениться в случае, если изменятся ее задачи, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он подчеркнул, что это исключительные полномочия президента РФ, передает ТАСС.

По мнению Ивлева, на данном этапе российская переговорная группа хорошо сбалансирована и вполне справляется с поставленными задачами.

Предыдущие раунды переговоров прошли в конце мая и начале июня в Стамбуле. На последнем из них стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня. Российских переговорщиков возглавлял советник президента РФ Владимир Мединский. Также в делегацию вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.